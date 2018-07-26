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Васильев вручил звезду Героя России семье убитого в Дагестане лесника

Общество

Подвиг Зейнудина Батманова высоко оценил президент РФ Владимир Путин

Махачкала, 26 июля 2018, 17:50 — REGNUM  Семье жителя Дагестана Зейнудина Батманова вручена звезда Героя Российской Федерации. Награду вручил вдове и сыну убитого боевиками инспектора по государственному контролю за лесом врио главы республики Владимир Васильев.

В ходе торжественной церемонии награждения, которая состоялась 26 июля — в День Конституции Республики Дагестан, Васильев рассказал, что доложил о подвиге лесника президенту РФ Владимиру Путину. И тот принял решение присвоить Зейнудину Батманову звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при выполнении гражданского долга.

Напомним, инспектор по государственному контролю за лесом Касумкентского лесничества Зейнудин Батманов был убит три года назад, в 2015 году. Он спас от боевиков молодую семью с ребенком, предложив себя в качестве заложника вместо них. Обнаружив в его телефоне номер начальника районной полиции, бандиты потребовали вызвать того в лес, но Батманов отказался и был убит.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ 8 мая 2018 года подписал указ о присвоении ему звания Героя Российской Федерации.

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