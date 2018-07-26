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В Казахстане выявили основную проблему при продаже билетов на поезда

Общество

В 2018 году обнаружен 681 безбилетник

В Казахстане выявили основную проблему при продаже билетов на поезда
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Плацкартный вагон

Астана, 26 июля 2018, 17:35 — REGNUM  Наибольшее количество нарушений при продаже билетов на пассажирские поезда в Казахстане совершается при оформлении группового билета, сообщили 26 июля в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию республики.

В 2018 году органами транспортного контроля обнаружен 681 случай безбилетного проезда в пассажирском поезде, что на 18% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в комитете транспорта министерства по инвестициям и развитию Казахстана состоялось совещание по вопросам борьбы с безбилетниками. Для устранения проблемы в республике планируется ужесточить наказание за безбилетный провоз в поездах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане планируют ужесточить наказание за провоз «зайцев» в поезде

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