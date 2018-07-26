Бывшему заместителю главы МЧС Шлякову предъявлено обвинение

Москва, , 17:15 — REGNUM Следственный комитет предъявил обвинения бывшему заместителю главы МЧС России Сергею Шлякову, который подозревается в мошенничестве. Обвинения также предъявлены двух предполагаемым сообщникам Шлякова. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает пресс-служба Тверского суда Москвы.

Всем троим фигурантам дела о мошенничестве предъявлены официальные обвинения по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Также в Тверской суд Москвы поступило ходатайство от следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шлякова, С. Онищенко, Ю. Кузнецова.

Напомним, Шляков был задержан накануне после того, как в его доме в подмосковном посёлке Медвежьи Озёра прошли обыски.

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