Правозащитники: убийство заключенного в брянской колонии – случайность

Брянск, , 17:15 — REGNUM Члены Общественной наблюдательной комиссии при ФСИН Брянской области проверили исправительную колонию №6, в которой был убит осужденный, и пришли к выводу, что обстановка в учреждении — нормальная, а гибель заключенного, вероятнее всего, случайность. Об этом сообщил 26 июля Интерфакс со ссылкой на председателя ОНК Николая Каракотина.

По словам члена ОНК, правозащитники провели беседы с заключенными об условиях содержания.

«Никаких существенных претензий мы не услышали. Обстановка в колонии нормальная. Так что то, что там произошло, скорее, случайность», — цитирует издание Николая Каракотина.

ИА REGNUM напоминает, что осужденный был убит в колонии 22 июля. По факту в отношении сотрудника учреждения возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий и убийства. По версии следствия, он связал осужденного и закрыл ему рот тряпкой, из-за чего мужчина умер от асфиксии. Сейчас сотрудник колонии заключен под стражу.

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Ранее глава Совета по правам человека Михаил Федотов рассказывал ИА REGNUM, что жалоб из колоний Брянской области не было.

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