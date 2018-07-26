Четверг, 26 Июля 2018 года
18:54:14 МСК

«Залечили до смерти»: в свердловской больнице умер экс-милиционер

Общество

Перед этим ему сделали несколько операций

«Залечили до смерти»: в свердловской больнице умер экс-милиционер
Теодор Жерико. Голова мёртвого человека. До 1819

Первоуральск, Свердловская область, 26 июля 2018, 17:11 — REGNUM  В свердловском Первоуральске выясняют причины смерти 58-летнего гражданина. Он умер в местной больнице после нескольких операций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

По информации портала 66.ru, мужчина умер 24 июля. Ранее 23 года он работал участковым милиционером. Последние годы имел проблемы со здоровьем. В начале июля перенёс хирургическую операцию. Но после неё ему стало хуже. Последовало ещё несколько операций, но они не помогли.

Родственники мужчины считают, что причина его смерти — врачебная ошибка. Так это или нет. покажут экспертизы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить