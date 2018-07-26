«Залечили до смерти»: в свердловской больнице умер экс-милиционер

Первоуральск, Свердловская область, , 17:11 — REGNUM В свердловском Первоуральске выясняют причины смерти 58-летнего гражданина. Он умер в местной больнице после нескольких операций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

По информации портала 66.ru, мужчина умер 24 июля. Ранее 23 года он работал участковым милиционером. Последние годы имел проблемы со здоровьем. В начале июля перенёс хирургическую операцию. Но после неё ему стало хуже. Последовало ещё несколько операций, но они не помогли.

Родственники мужчины считают, что причина его смерти — врачебная ошибка. Так это или нет. покажут экспертизы.