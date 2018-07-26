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Екатеринбург и Берёзовский свяжет скоростная трамвайная линия

Общество

Но пока это отдалённые планы. А вот в Верхнюю Пышму екатеринбургские трамваи будут ходить уже через год

Екатеринбург, 26 июля 2018, 16:53 — REGNUM  Екатеринбург и его город-спутник, Берёзовский, может связать скоростная трамвайная ветка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.

Договорённость об этом была достигнута в ходе встречи городских чиновников с мэром города-спутника Евгением Писцовым. Пока, правда, это перспективные планы. Также Берёзовский могут включить в транспортную схему оплаты проезда, на город будет распространяться Е-карта.

Отметим, сейчас идут работы над трамвайной веткой до Верхней Пышмы. Она может появиться уже в 2019 году. Строить её будет холдинг УГМК.

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