10 видов специальных блюд, которые вы можете заказать в самолете

Джакарта, , 16:45 — REGNUM Почти все авиакомпании в мире имеют специальную еду, которую можно заказать не менее чем за 24 часа до вылета, сообщает Kompas.

Специальное меню не означает, что порции больше или еда лучше, а скорее приспосабливается к вкусовым особенностям пассажиров. Хорошая новость заключается в том, что специальные блюда, как правило, стоят не дороже обычных, а подаются раньше.

Qatar Airways, Emirates, British Airways и многие другие авиакомпании предлагают около 10 разновидностей специальных блюд.

Детская еда. Она может отличаться от обычной тем, что блюдо оформлено в веселых тонах или формах.

Халяльная еда или мусульманская еда. Название блюда означает, что в пище нет свинины и алкоголя.

Вегетарианская еда. Существует различные виды вегетарианских блюд, например те, которые не содержат рыбу/морепродукты или те, которые не содержат молочные продукты, такие как масло, сыр, яйца.

Кошерная еда. Она отвечают всем требованиям еврейских блюд, таким как мясо, забитое с использованием молитвенного ритуала, молочные продукты, которые не содержат жиров животного происхождения.

Блюда для людей, страдающих диабетом, которые вообще не содержат сахара.

Безглютеновая пища. Не содержит муки, так что в блюде нет хлеба и десерта в виде торта.

Еда с низким содержанием жиров. Высококалорийная с низким содержанием жиров, подходит для тех, кто находится на диете.

Еда с низким содержанием соли. Обычно остроту таким блюдам придают специи и травы.

Еда с низким содержанием лактозы, то есть блюда не содержат молочные продукты, включая сыр.

Еда первого класса, если вы хотите почувствовать себя в первом классе, сидя в экономе.