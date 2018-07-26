В Петербурге нашли игуану и клубок змей

Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM Экзотические и, возможно, представляющие опасность для людей дикие животные найдены в Петербурге. Выясняется, откуда они взялись, кому предназначались и кто должен понести ответственность за недосмотр за ними.

Как сообщает 26 июля телеканал «Санкт-Петербург», буквально на улице сотрудники петербургского ГУ МЧС поймали игуану. Животное с пугающей «динозаврьей» внешностью отдали в центр помощи диким животным «Велес».

Как пишут пользователи в комментариях на это сообщение в соцсети, данный вид игуаны не ядовитый.

«Нужно быть очень безответственным владельцем, чтобы допустить побег игуаны из окна… и не заметить этого раньше сотрудников МЧС», — удивляются горожане.

«Скорее всего, игуана ушла с балкона, где грелась. Летом часто теряются у нерадивых хозяев», — добавляют другие.

Почему животное оказалось на улице, от кого сбежало, пока неизвестно.

Кроме того, сотрудники комитета по природопользованию обнаружили в автобусе в центре Петербурга две коробки с девятью маисовыми полозами в контейнерах.

Автобус прибыл из Минска. Водитель признался, что вёз змей за вознаграждение. Никаких сопроводительных документов к рептилиям не прилагалось.

Полозов отправили на месячный карантин. Сотрудники управления ветеринарии должны будут найти и привлечь виновных в незаконной транспортировке полозов к административной ответственности.