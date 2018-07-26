Четверг, 26 Июля 2018 года
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Бывший сенатор Кривицкий отказался от экстрадиции в Россию — адвокат

Общество

Итальянская полиция арестовала экс-чиновника в городе Кортина д’Ампеццо

Бывший сенатор Кривицкий отказался от экстрадиции в Россию — адвокат
Цитата из х/ф «Мастер и маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия
Отказ

Рим, 26 июля 2018, 16:00 — REGNUM  Задержанный в Италии бывший член Совета Федерации РФ от Новгородской области Дмитрий Кривицкий, обвинённый в России в получении взятки и находившийся в международном розыске, отказался от добровольной экстрадиции в Россию. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Мауро Анетрини.

«Он (Дмитрий Кривицкий) ответил отказом на предложение суда о добровольной экстрадиции (в РФ)», — сказал адвокат.

По его словам, защита экс-сенатора от Новгородской области настаивает на его освобождении, данный вопрос будет решаться в суде «через неделю».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Италии был задержан бывший сенатор от Новгородской области Дмитрий Кривицкий, объявленный в розыск по делу о коррупции. Итальянская полиция арестовала экс-чиновника в городе Кортина д’Ампеццо.

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Дело экс-сенатора от Новгородской области Дмитрия Кривицкого
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