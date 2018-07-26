Бывший сенатор Кривицкий отказался от экстрадиции в Россию — адвокат

Рим, , 16:00 — REGNUM Задержанный в Италии бывший член Совета Федерации РФ от Новгородской области Дмитрий Кривицкий, обвинённый в России в получении взятки и находившийся в международном розыске, отказался от добровольной экстрадиции в Россию. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Мауро Анетрини.

«Он (Дмитрий Кривицкий) ответил отказом на предложение суда о добровольной экстрадиции (в РФ)», — сказал адвокат.

По его словам, защита экс-сенатора от Новгородской области настаивает на его освобождении, данный вопрос будет решаться в суде «через неделю».

Читайте также: СМИ: Находившийся в розыске экс-сенатор Дмитрий Кривицкий задержан в Италии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Италии был задержан бывший сенатор от Новгородской области Дмитрий Кривицкий, объявленный в розыск по делу о коррупции. Итальянская полиция арестовала экс-чиновника в городе Кортина д’Ампеццо.

Читайте также: Арестованный в Италии экс-сенатор Кривицкий просил убежища во Франции