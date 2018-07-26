В Киеве проводят обыск в доме репрессированного экс-ректора медуниверситета

Киев, 26 июля 2018, 15:52 — REGNUM Дом бывшего ректора киевского Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Екатерины Амосовой подвергся обыскам, сообщает 26 июля УНИАН.
Согласно сообщению, обыски также были проведены в кабинете проректора университета Александра Никитюка.
Напомним, Амосова была уволена министерством здравоохранения Украины 20 февраля 2018 года. 26 февраля студенты и педагоги университета начали забастовку с требованием вернуть уволенного ректора. Однако уже через три дня забастовка была закончена, а бастующие заявили, что их «услышали».
Амосову временно вернули на пост ректора, но 16 апреля ее снова уволили, а 23 апреля объявили конкурс на должность ректора университета. Позже киевский суд признал увольнение незаконным.
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