В Испании выходит на свободу один из самых опасных террористов — El Mundo

Саламанка, Испания, , 16:11 — REGNUM После 30-летнего заключения в Испании скоро будет освобожден один из самых опасных преступников, пишет газета El Mundo.

5 августа выходит на свободу Сантъяго Арроспиде, известный как Санти Потрос. Присоединившийся к баскской группировке ЭТА в 1968 году, Потрос стал участником самых кровавых нападений, в том числе теракта в супермаркете Гиперкор в Барселоне и на площади Доминиканской республики в Мадриде.

Санти Потрос был задержан во Франции в 1987 году и получил 11 приговоров на общую сумму 3 000 лет тюремного заключения, однако в 2006 году они были объединены в один с максимальным наказанием — 30 лет. В 2014 году он освобождался из тюрьмы на 45 дней, но был задержан вновь.

Напомним, в результате теракта в гипермаркете в Барселоне в 1987 году погиб 21 человек и 45 получили ранения. В Мадриде в 1986 году погибли 12 полицейских.

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