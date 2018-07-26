Четверг, 26 Июля 2018 года
17:09:41 МСК

В Испании выходит на свободу один из самых опасных террористов — El Mundo

Общество

Приговоренный к 3 000 лет тюремного заключения Санти Потрос освобождается 5 августа

Саламанка, Испания, 26 июля 2018, 16:11 — REGNUM  После 30-летнего заключения в Испании скоро будет освобожден один из самых опасных преступников, пишет газета El Mundo.

5 августа выходит на свободу Сантъяго Арроспиде, известный как Санти Потрос. Присоединившийся к баскской группировке ЭТА в 1968 году, Потрос стал участником самых кровавых нападений, в том числе теракта в супермаркете Гиперкор в Барселоне и на площади Доминиканской республики в Мадриде.

Санти Потрос был задержан во Франции в 1987 году и получил 11 приговоров на общую сумму 3 000 лет тюремного заключения, однако в 2006 году они были объединены в один с максимальным наказанием — 30 лет. В 2014 году он освобождался из тюрьмы на 45 дней, но был задержан вновь.

Напомним, в результате теракта в гипермаркете в Барселоне в 1987 году погиб 21 человек и 45 получили ранения. В Мадриде в 1986 году погибли 12 полицейских.

Читайте ранее в этом сюжете: ЭТА заявила о прекращении своей деятельности

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сепаратизм в Испании
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить