В «ЕР» настаивают на привязке льгот к возрасту, а не к выходу на пенсию

Москва, , 15:45 — REGNUM В руководстве фракции «Единая Россия» в Госдуме заявляют о необходимости сохранить привязку региональных и федеральных льгот к возрасту, а не к новому сроку выхода на пенсию, который будет установлен после принятия соответствующего закона, передает корреспондент 26 июля.

«У нас очень много существует региональных льгот для людей, которые вышли на пенсию в возрасте 55 и 60 лет. Естественно, мы с регионами обсуждаем, чтобы сохранить эти льготы по возрасту, а не по выходу на пенсию», — сообщил руководитель фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов в ходе брифинга.

В свою очередь, первый замруководителя фракции Андрей Исаев добавил, что сохранение «статус-кво» в этом вопросе не потребует дополнительных средств.

«Они уже заложены в региональные бюджеты», — сказал он.

«И наши депутаты, когда поедут в регионы, они перед региональными заксобраниями, органами исполнительной власти такие вопросы поставят и будут обсуждать», — заверил Исаев.