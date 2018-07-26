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Офицера колонии №9 Калининграда заподозрили в избиении заключённого

Общество

В отношении офицера возбуждено уголовное дело

Офицера колонии №9 Калининграда заподозрили в избиении заключённого
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Полицейская дубинка

Калининград, 26 июля 2018, 15:43 — REGNUM  Офицер исправительной колонии №9 Калининграда попал под уголовное преследование. Дело в отношении заместителя начальника отдела безопасности ИК-9 возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК РФ. Его подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия. В настоящее время назначена ситуационная экспертиза. Об этом 26 июля сообщила защитник потерпевшей стороны, юрист Наталья Лютая, сообщается на сайте правозащитной организации «Зона права».

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Уточняется, что инцидент произошёл 30 января 2018 года в исправительной колонии № 9 УФСИН по Калининградской области. Согласно версии следствия, Даврон Хакимов, «действуя умышленно, совместно с неустановленными лицами» из числа сотрудников учреждения, нанёс заключенному множественные удары руками и ногами. У потерпевшего медики диагностировали перелом десяти рёбер.

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Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, поступившие из прокуратуры Калининградской области и регионального управления ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время уголовное дело об избиении и пытках заключённых расследуется и в ярославской колонии. В рамках дела арестованы шесть подозреваемых сотрудников исправительного учреждения.

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