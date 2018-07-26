В университете информационных технологий Ташкента внедрят кредитную систему

Ташкент, , 15:57 — REGNUM С 2018/2019 учебного года Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий перейдет на кредитную систему обучения, сообщили 26 июля в пресс-службе министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

В постановлении правительства, подписанного 24 июля, отмечается, что внедрение кредитной системы позволит университету войти в ряды престижных вузов мира.

Отметим, кредитная система обучения особым образом организует учебный процесс. Она позволяет учащимся в определенных границах выполнять индивидуальное планирование своего образования. Под кредитом понимается единица измерения объема учебной работы.

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