Калужскую область назвали «воротами» для въезда мигрантов в РФ  

Калуга, , 15:36 — REGNUM Калужская область выполняет в отношении России и мигрантов — иностранных граждан, стремящихся в неё, определенную географически-мытарскую миссию «ворот», заявила 26 июля корреспонденту ИА REGNUM поверенный калужского офиса регионального правозащитного движения «За права человека» Любовь Мосеева-Элье.

По словам правозащитницы, сегодня Москва и Московская область фактически не участвуют в реализации государственной программы содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа в Россию: всячески «отпихивают» мигрантов и препятствуют их легализации в РФ. Поэтому «воротами» для въезда иностранцев на территорию Российской Федерации невольно служит прилегающая к Подмосковью с юга Калужская область.

Между тем, по данным МВД РФ в Калужской области, за первое полугодие 2018 года гражданство Российской Федерации получили 3234 человека; визы оформили 940 человек; получили разрешение на временное проживание (РВП) 4218 человек. Проживают по РВП в регионе 16 929 человек. Оформили видов на жительство (ВНЖ) 1534 человек, а проживает по ВНЖ 7144 человек и поставлены на миграционный учёт 119 328 человек. Сняты с миграционного учёта 46 304 человека. Наибольшее количество иностранных граждан прибыли из Узбекистана, Таджикистана, Молдавии, Украины и Армении.

В целом по стране за первые полгода 2018 года гражданство РФ получили 12 641 человек, визы оформили 115 418 иностранцев. На учет было поставлено свыше 8 млн мигрантов.

«На мой взгляд, к регионам-лидерам по приёму мигрантов в Центральном федеральном округе можно отнести: Московскую область (более 9 тыс. человек с начало 2018 года получили гражданство РФ); Воронежскую область (больше 7 тыс. человек получили гражданство РФ), Липецкую область и город Москву (больше 5 тыс. человек. получили за полгода гражданство РФ). Лишь на пятом месте по числу легализованных иностранцев находится Калужская область: чуть больше 3 тыс. человек», — сказала Мосеева-Элье.

Если проанализировать статистические данные МВД РФ по миграционному учёту, получается, что за первые полгода в Калужской области якобы остались проживать 73 тыс. иностранцев. Это не совсем так. Цифру нельзя воспринимать буквально: многие иностранцы, особенно это касается трудящихся мигрантов и членов их семей из стран с безвизовым режимом, не входящих в Евроазиатский экономический союз/ЕАЭС, вынуждены каждые 90 суток пересекать государственную границу России. Получается, что такие иностранцы фиксируются МВД дважды за полгода. Из данных МВД понятно, что таких мигрантов — 25%.

Миграционному учёту подлежат и внутренние мигранты — граждане России, приехавшие в Калужской область поработать из депрессивных субъектов РФ.

«Следует учитывать, что начиная с июля 2017 года правительство Калужской области серьёзно пополняет региональный бюджет за счёт лавины мигрантов, проходящей через «калужскую заставу въезда в РФ»: мигранты обязаны (по калужским законам) задержаться в регионе на 1−2 года — пожить и поработать, чтобы сделать обязательные первые шаги для натурализации в РФ, получить разрешение на временное пребывание, вид на жительство, а потом и гражданство РФ. Впрочем, затем почти две трети из семей иностранцев не остаются на жительство в Калужской области, а выбирают другие более удобные и привлекательные для проживания своих семей места: Московскую область либо Москву, с которой Калужская область граничит непосредственно, либо — российское южное Черноземье: Воронеж, Липецк или Белгород», — считает правозащитница.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Калужскую область захлестнула волна фиктивной регистрации иностранных граждан, на которой пытаются нажиться коренные жители региона. По данным правоохранительных органов региона, в 2017 году в области было выявлено более 300 нарушений исполнения миграционного законодательства.

В Обнинске силовики обнаружили девять так называемых «резиновых» квартир, где фиктивно зарегистрированы 552 иностранных гражданина, но решения об аннулировании фиктивных регистраций своевременно не принимались.

Ранее проверки в Калужской области показали, что из 7810 проверенных иностранных граждан и лиц без гражданства, 3084 находились на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания и осуществляли незаконную трудовую деятельность. По количеству иностранных граждан, поставленных на миграционный учет, Калужская область находится на четвертом месте в России. Наиболее привлекательными для мигрантов считаются Калуга, Боровский и Жуковский районы и город Обнинск.

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