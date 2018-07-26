Семьи погибших из-за наводнения в Оренбуржье получат 1 млн рублей

Оренбург, , 15:35 — REGNUM В Оренбургской области правительство решило выделить материальную помощь семьям погибших в селе Зеркло Шарлыкского района пожилых супругов. Единовременная выплата составит 1 млн рублей: по 500 тыс. за каждого погибшего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, вечером 18 июля регион попал под влияние грозового фронта с ливнем. В селе Зеркло в местном водоёме была разрушена незаконно возведённая запруда, ливнёвки не справлялись с потоками воды, и они хлынули на село. Дом погибших пенсионеров стоял на склоне. Супруги собирались покинуть жилище. Муж пошёл в гараж заводить машину, но мощная волна сдвинула автомобиль с места и придавила мужчину между стеной и автомобилем. Женщина собирала документы и уже выходила из дома, когда при открывании двери волной была сбита и отброшена. Уровень воды в доме достиг полутора метров.

Многие жители села лишились животных, которых держали на своих подворьях, а также плодоовощной продукции на огородах. Когда вода сошла, то в селе остались голые огороды, разрушенные постройки и грязь. Местные СМИ сообщали, что население на вторые и третьи сутки жаловалось на отсутствие помощи со стороны чиновников.

Сегодня, 26 июля, в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области отметили, что жители села, пострадавшие в трагедии, а также родственники и близкие погибших получили помощь органов местного самоуправления, служб реагирования в чрезвычайных ситуациях, социальной службы. Было оказано содействие в захоронении жертв трагедии, в разборе завалов и приведении в порядок помещений. Пострадавшим предложена психологическая помощь.

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