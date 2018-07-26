Душанбинские выпускники после школы пытались примкнуть к ИГ*

Душанбе, , 15:32 — REGNUM В таджикистанском городе Куляб правоохранительные органы задержали четверых молодых людей, намеревавшихся отправиться в Афганистан и там примкнуть к террористам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 26 июля, сообщает пресс-служба пограничных войск ГКНБ Таджикистана.

Все четверо задержанных, которым по 17−18 лет, в этом году окончили среднюю школу в Душанбе. В погранслужбе опровергли ранее распространенную в СМИ информацию о том, что молодые люди были задержаны при попытке пересечь таджикско-афганскую границу.

Напомним, что ранее ряд средств массовой информации со ссылкой на главу представительства Агентства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при президенте Таджикистана в Кулябской зоне Мухаббат Абдуллозода сообщали о задержании четверых выпускников столичной школы на госгранице. По их данным, юноши неоднократно приезжали к границе, чтобы выбрать удобное место для пересечения реки Пяндж.

Напомним, что протяженность таджикско-афганской границы составляет 1344 км, из них 1135,3 км проходит по реке Пяндж.