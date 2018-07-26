Четверг, 26 Июля 2018 года
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В Великобритании скончалась одна из последних летчиц Второй мировой войны

Общество

«Мэри Эллис умерла ... в своем доме на острове Уайт»

В Великобритании скончалась одна из последних летчиц Второй мировой войны
Цитата из х/ф «Крылья». Реж. Лариса Шепитько. 1966. СССР
Лётчиц бывших не бывает

Лондон, 26 июля 2018, 15:29 — REGNUM  В Великобритании на 102-м году жизни скончалась местная жительница Мэри Эллис, которая принимала участие во Второй мировой войне в качестве пилота. Об этом сообщает телерадиокомпания BBC.

«Одна из последних женщин-пилотов, принимавших участие во Второй мировой войне, Мэри Эллис умерла … в своем доме на острове Уайт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина, совершившая около тысячи рейсов во время войны, была членом вспомогательной службы воздушного транспорта и занималась перегоном истребителей на фронт.

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