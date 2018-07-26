Администрация Самарканда опровергла сообщение о сносе исторических зданий

Самарканд, Узбекистан, , 15:35 — REGNUM Строительные работы в центре Самарканда не угрожают целостности исторических зданий, пишет 26 июля газета «Зарафшон» со ссылкой на хокимият (администрацию) города.

Городские власти пояснили, что вблизи здания городской почты, которое представляет историческую ценность, возводится корпус Самаркандского государственного медицинского института на 800 учебных мест.

В рамках плана строительства планируется снести отделение почты, построенное в 1987 году. В настоящее время строительные работы остановлены на время проведения дополнительной экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне администрация Самарканда распорядилась остановить строительные работы на улице Пушкина из-за несоответствия высотных зданий историческому облику города.

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