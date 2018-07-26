Четверг, 26 Июля 2018 года
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Воробьев рассказал, сколько человек посетили Подмосковье за время ЧМ-2018

Общество

Матчи ЧМ по футболу проходили в 11 городах России с 14 июня по 15 июля

Воробьев рассказал, сколько человек посетили Подмосковье за время ЧМ-2018
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Никольская улица во время чемпионата мира по футболу

Красногорск, 26 июля 2018, 15:12 — REGNUM  Московскую область за время проведения чемпионата мира (ЧМ) по футболу посетили более 1,5 млн человек. Об этом сообщил на совещании с руководителями правоохранительных органов губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого обнародовала его пресс-служба в соцсети Instagram.

«Более 1,5 млн человек посетило Московскую область, — сказал Воробьев. — Большое количество болельщиков из самых разных стран приезжали на открытые тренировки, все прошло на очень высоком уровне».

Воробьев также добавил, что действия полиции и специальных служб, работавших в режиме усиления, были безупречными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матчи ЧМ по футболу проходили в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
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