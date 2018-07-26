В Прикамье задержана мать умершей из-за голода школьницы

Краснокамск, Пермский край, , 14:51 — REGNUM В Краснокамске Пермском крае в рамках резонансного дела о голодной смерти 14-летней девочки задержана мать умершего ребёнка. Решение следователь принял после допроса женщины. Сейчас она находится в СИЗО. Её задержали днём 25 июля, сообщают СМИ.

По данным информресуросов, сегодня, 26 июля, суд должен решить вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемой. Следствие ходатайствует о содержании жительницы Краснокамска под стражей. Решение будет выносится в закрытом режиме, поскольку погибшая девочка являлась несовершеннолетней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 16 июля мать вызвала на дом бригаду скорой помощи, медики констатировали смерть школьницы. Возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», впоследствии возбуждено еще одно дело — по факту халатности должностных лиц. Губернатор Прикамья поручил своим подчинённым провести проверку школы Краснокамска, ученицей которой была умершая девочка. Также проверке подвергнут органы опеки и комиссию по делам несовершеннолетних.

25 июля СКР взял под свой контроль расследования двух уголовных дел, которые касаются смерти девочки, вокруг которой возник большой резонанс на федеральном уровне.

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