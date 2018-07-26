«Почему недоволен кот?»: в Twitter пытаются разгадать японскую загадку

Москва, , 15:07 — REGNUM Блогер Дмитрий Баландин, известный под ником Japanreports, разместил в своём Twitter загадку, которая заинтересовала пользователей не только соцсети, но и других ресурсов. Блогер показал старую японскую картину, на которой изображён кот, и предложил угадать, почему животное недовольно.

«Итак, уважаемые знатоки-японоведы. Посмотрите на эту ксилографию укиё-э. Автор неважен (хотя вы все его сразу узнали), но имеет смысл сказать, что это Эдо. Внимание наше сразу, разумеется, привлечено котом. Вот про него и спросим: почему недоволен кот?»

Пользователи предлагают разные варианты. Кто-то написал, что кот грустит из-за того, что еще не придумали интернет. Среди ответов оказались варианты и о том, что животное злится, потому что у него обрубленный хвост, его давно не гладили или потому что наступила осень.

Тогда Japanreports уточнил, что нужно знать реалии Эдо XVIII века, чтобы понять, что именно не нравится коту. Он добавил, что ранее жители города сразу понимали, в чём дело, и посмеиваясь, охотно покупали рисунок. Чуть позже блогер опубликовал крупный вид из окна и на комнату, обращая внимание читателей на детали. Вскоре одна из читательниц догадалась, что разозлило кота.

«Выставили, чтобы сексом заниматься не мешал?» — написала Кана Препинания.

Оказалась, что эта загадка отсылает нас к интересной истории. Japanreports углубился в детали. Он объяснил, что действие на картине происходят вечером, а за окном видно людей, которые несут грабли. Такие же грабли, только маленькие, стоят в комнате. Это верный знак того, что в городе подходит к концу фестиваль, символом которого служит этот инструмент.

На окне установлены вертикальные решетки, которые тогда были только в борделях. Район борделей в Эдо был один — на северо-востоке, где осенью проходил фестиваль Ториномати. Во время этого мероприятия у проституток было важное правило: девушки должны были найти клиента любой ценой. В противном случае им приходилось платить хозяйке борделя штраф, равный дневному заработку.

На окне расположены неубранная чайная чашка и платок тэнугуи, в который заворачивают подарки. На полу лежат фестивальные сувениры. Поскольку работницам борделя нельзя было покидать свой квартал, можно догадаться, что сувениры принёс посторонний человек. Исходя из этих фактов, понятно, что обладательнице комнаты удалось найти клиента. Именно поэтому девушка выставила кота из комнаты. Именно это огорчило животное.

Блогер рассказал, что узнал об этой истории из специализированной передачи на японском телеканале NHK, посвященной отдельным гравюрам с подробным рассказом о деталях.

Отметим, что в сети большой популярностью пользуются подобные загадки и шарады. Ранее пользователей соцсетей заинтересовала странная обложка романа «Смертельное приглашение» Джона Макдональда. У женщины, изображенной на ней, оказались слишком длинные ноги. Можно было бы списать это на ошибку художника.

Однако пользователи Tumblr пришли к выводу, что автор рисунка Роберт Макгиннис — опытный художник и не мог так ошибиться с длиной ног. Тогда в соцсети выдвинули не одно предположение: девушка может стоять на куче песка; она балерина и стоит на пуантах либо на ногах девушки туфли на высоком каблуке. Однако, в отличие от загадки Japanreports, в этом случае пользователям вряд ли удастся узнать правильный ответ.

Читайте ранее в этом сюжете: Соцсети поспорили о привилегиях худых и полных людей