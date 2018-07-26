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Исследующая крейсер «Дмитрий Донской» фирма отказалась от слов про золото

Общество

Золота как будто и не было

Сеул, 26 июля 2018, 14:45 — REGNUM  Компания Shinil Group из Южной Кореи использовала непроверенные данные, заявляя, что на затонувшем в 1905 году российском крейсере «Дмитрий Донской» может находиться золото на сумму $132 млрд. Об этом пишет газета Korea Herald со ссылкой на представителя компании.

«Мы признаем, что использовали непроверенные данные и спекулятивную информацию о том, что на судне находится золото», — сказал представитель фирмы. Он также пояснил, что содержание ящиков на затонувшем судне еще не изучено, поэтому не исключено, что в них обнаружится что-то ценное.

Ранее Shinil Group опубликовала на своем сайте сообщение об обнаружении «Дмитрия Донского» на глубине 434 метра у южнокорейского острова Уллындо. Буквально за день до того, как фирма подала документы о подъеме крейсера со дна моря, другая компания Tona Construction заявила о своих претензиях на частичное обладание золотом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японском море нашли затонувший более 100 лет назад российский крейсер

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