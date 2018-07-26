В Ярославской области незаконную рекламу помечают специальными наклейками

Рыбинск, Ярославская область, , 14:36 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области в исторической части города на несанкционированные рекламные конструкции наклеивают яркие уведомления с требованиями убрать «нелегалов» в обозначенные сроки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Там отмечают, что такие меры предпринимают впервые, но практика уже показывает свою эффективность. Яркие листовки наклеивают прямо на незаконные рекламные носители. Так специалисты департамента архитектуры и градостроительства привлекают внимание собственников, которые не торопятся приводить свои фасады в порядок. Сотрудники надеются, что публичное обозначение нарушителей поможет очистить зону исторической застройки, где любая реклама запрещена.

При этом в Рыбинске уже есть практика гармоничного внедрения вывесок в архитектурную среду. Все информационные носители на отреставрированной Красной площади выполнены в дореволюционном стиле, но каждая вывеска имеет отличительные детали и служит по своему прямому назначению. Этот опыт будет распространен на весь исторический центр города. Сейчас специалисты демонтируют незаконные конструкции в Преображенском и Вознесенском переулках, улицах Стоялой и Крестовой.