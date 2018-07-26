Четверг, 26 Июля 2018 года
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ФАС возбудила дело против ЦИАН

Общество

«В отношении ЦИАН возбуждено дело по признакам нарушения пункта 1 статьи 14.3»

ФАС возбудила дело против ЦИАН
Иллюстрация: Uq.edu.au
Фемида

Москва, 26 июля 2018, 14:08 — REGNUM  Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело за невыполнение предупреждения в установленный срок против портала объявлений о недвижимости ЦИАН. Об этом сообщается на сайте столичного антимонопольного органа.

«В отношении ЦИАН возбуждено дело по признакам нарушения пункта 1 статьи 14.3», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве считают, что портал ЦИАН распространял в интернете создающие впечатление о своем превосходстве утверждения. Кроме того, ЦИАН, получивший предупреждение от ФАС о необходимости устранения нарушения в 10-ти дневный срок, проигнорировал предупреждение и продолжил размещать «некорректную информацию».

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