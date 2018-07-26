Падение Facebook: задуматься стоит о будущем интернета в целом

Москва, , 14:03 — REGNUM У снижения темпов роста соцсети Facebook есть вполне реальные причины. И вряд ли вкачивание миллиардов и старания Цукерберга смогут их исправить, думать надо уже о том, что станет с интернетом в целом, считает программист ИА REGNUM Юрий Носов.

Ранее компания опубликовала корпоративный отчет, разочаровавший инвесторов и аналитиков. Выручка Facebook за второй квартал 2018 года составила $13,23 млрд (+42%), тогда как прогнозировалась выручка в размере $13,36 млрд. Не оправдались и ожидания по количеству активных пользователей соцсети — если прогнозировалось 2,25 млрд, то в реальности по итогам квартала их насчитывалось лишь 2,23 млрд.

Итак, с Facebook случилось нечто ужасающее. Почти на четверть рухнула стоимость акций, основатель соцсети Марк Цукерберг «обеднел» на $17 млрд. Все сразу на перебой начали говорить про удары по репутации, которые понесла соцсеть в последнее время. Неспособность обеспечить приватность, утечки данных, скандалы и так далее.

Но, откровенно говоря, не вполне понятно, что было бы, если бы никаких скандалов не было? Facebook продолжал бы расти теми же темпами? А за счет кого? В самом оптимистичном случае рост социальной сети с таким числом пользователей больше зависит от демографической ситуации в мире, чем от личных стараний Цукерберга.

Но тут есть и ещё более фундаментальная проблема. Если с демографией еще что-то можно сделать, то с медленным, но верным процессом сегментации интернета уже, скорее всего, ничего не поделаешь. Китай не пустит Facebook на свой рынок. И его пример заразителен.

В каком-то смысле сам факт того, что аудитория Facebook перестала расти, должен был вызвать сильнейшую панику и глубочайшую депрессию не столько по поводу будущего соцсети, сколько по поводу интернета в целом. Он достиг предела роста в том виде, в каком мы его знали последние годы. Странно, что обвалился только Facebook.

Очевидно, что если локальные рынки продолжат отделяться и огораживаться от других, то это никак не будет способствовать росту не только Facebook, но и остальных. А это уже вопрос не только того, чтобы просматривалось больше котиков и рекламы, это уже вопрос чуть ли не мировой политики.

Интернет из инструмента глобального информационного и политического влияния превращается в инструмент внутреннего влияния западных стран на собственное население. «Твиттерные революции» больше невозможны в приличном государстве. Думаю, что даже разного рода банановые республики больше не позволят подобного рода агрессии против себя.

А это, в свою очередь, уже ставит более серьёзные вопросы вроде того, а зачем нужно вкладывать в инфраструктуру интернета триллионы долларов, если это не приводит к росту влияния? Чтобы миллиарды людей смотрели котиков? Кто-то всерьёз думает, что триллионы вкладываются в это?

Нет, такой интернет никому не нужен. И, по всей видимости, то что мы видим на примере Facebook — это первое предупреждение. Не будет роста аудитории — срежем жирки. Если тенденция не переломится, то нас, вероятно, ждёт существенное переформирование всей информационной сферы уже в ближайшие годы.

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