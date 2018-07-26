72 индонезийских студента получили стипендию для учебы на Тайване

Джакарта, , 14:11 — REGNUM В общей сложности 72 индонезийских студента успешно получили стипендию для учебы на Тайване по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, сообщает Antaranews.

«Те кто получил стипендию увеличат число индонезийских студентов на Тайване, которые теперь составит около 7 тысяч человек», — заявил сегодня, в четверг, 26 июля, глава экономический и торгового офис Тайбэя Джон Чен.

Индонезийские студенты, добавил он, вошли в пятерку иностранных студентов на Тайване.

«Мы полны решимости играть активную роль в оказании помощи Индонезии в подготовке кадров в области высшего образования и профессиональной подготовки» — отметил Джон Чен.

Тайваньская стипендия работает с 2004 года в целях укрепления международного академического обмена и содействия образованию на Тайване.

Программа стипендий Тайваня в Индонезии привлекла до 952 заявителей из различных государственных и частных университетов.

Джон Чен заявил, что Индонезия — важная страна для политики Нового Юга, инициированной тайваньским правительством в прошлом году.