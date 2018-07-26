Мосгорсуд снял арест с ценных бумаг жены полковника МВД Захарченко

Москва, , 13:56 — REGNUM Арест ценных бумаг, которыми владеет гражданская жена полковника Дмитрия Захарченко Марина Семынина, должен быть прекращен. Такое решение принято 26 июля Мосгорсудом.

Судья Мария Довженко огласила решение суда: отменить решение Мещанского суда об аресте ценных бумаг, которые находятся на счету Семыниной в банке. Речь идет о бумагах на $200 тыс. Арест на ценные бумаги был наложен в конце июня сроком до 8 октября.

Однако распоряжаться ими владелица еще не сможет — необхоимо отменить аналогичнское решение Преснеснского суда. Это будет сделано в ближайщее время, расскзал адвокат Александр Горбатенко агентству РИА Новости.

25 июля официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко. Дело о получении полковником двух взяток и воспрепятствовании производству предварительного расследования передано в суд.

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