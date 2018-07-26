Депутат: большинство иностранных туристов едут в Крым лечиться

Симферополь, , 13:52 — REGNUM Уровень медицинского обслуживания в крымских санаториях сильнее международных санкций, потому что большинство иностранных туристов приезжают на полуостров ради лечения и оздоровления. Об этом 26 июля на пресс-конференции в Симферополе заявил глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета РК Алексей Черняк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Никакие санкции, ограничения и предостережения не срабатывают. Уровень нашего медицинского обслуживания перекрывает все страшилки и угрозы. В прошлом году мы приняли туристов из 68 стран мира: из Австралии, Новой Зеландии, Филиппин, стран Азии, Америки, Европы. В этом году информацию о количестве и географии иностранных туристов, посетивших Крым, предоставим по итогу высокого сезона», — отметил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, с января 2018 года Крым посетили 3 миллиона 281 тысяча человек, при этом по мосту через Керченский пролив в обе стороны проехало более миллиона автомобилей.

Читайте ранее в этом сюжете: Мост через Керченский пролив поможет сделать Крым круглогодичным курортом