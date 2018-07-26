Главе НПО им. Лавочкина предъявлено обвинение в хищениях у «Роскосмоса»

Москва, , 13:49 — REGNUM Следственные органы собрали неопровержимые доказательства, которые подтверждают причастность к мошенничеству в особо крупном размере генерального директора акционерного общества «Научно-производственное объединение» им. С. А. Лавочкина» Сергея Лемешевского. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 26 июля, также фигурантами по этому уголовному делу проходят руководитель дирекции правового обеспечения этого же предприятия Екатерина Аверьянова и председатель адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» Игорь Третьяков.

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Всех троих обвинили в хищении денежных средств государственной корпорации «Роскосмос». По данным следствия, с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» были заключены фиктивные договоры на оказание юридических услуг. В действительности же обязательства выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО.

«Общая сумма выплат адвокатской конторе за два годы составила порядка 330 млн рублей», — уточнили в СКР.

В ведомстве добавили, что адвокат Третьяков скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск. Следствие ходатайствует об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, являющегося также депутатом Московской областной думы, стало известно 25 июля. Масштабные следственные мероприятия следователи в тот же день провели на территории Московского и Челябинского региона.

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