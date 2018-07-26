Четверг, 26 Июля 2018 года
15:45:09 МСК

Главе НПО им. Лавочкина предъявлено обвинение в хищениях у «Роскосмоса»

Общество

По уголовному делу проходят ещё несколько фигурантов

Москва, 26 июля 2018, 13:49 — REGNUM  Следственные органы собрали неопровержимые доказательства, которые подтверждают причастность к мошенничеству в особо крупном размере генерального директора акционерного общества «Научно-производственное объединение» им. С. А. Лавочкина» Сергея Лемешевского. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 26 июля, также фигурантами по этому уголовному делу проходят руководитель дирекции правового обеспечения этого же предприятия Екатерина Аверьянова и председатель адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» Игорь Третьяков.

Читайте также: В отношении главы НПО им. Лавочкина возбуждено дело

Всех троих обвинили в хищении денежных средств государственной корпорации «Роскосмос». По данным следствия, с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» были заключены фиктивные договоры на оказание юридических услуг. В действительности же обязательства выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО.

«Общая сумма выплат адвокатской конторе за два годы составила порядка 330 млн рублей», — уточнили в СКР.

В ведомстве добавили, что адвокат Третьяков скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск. Следствие ходатайствует об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, являющегося также депутатом Московской областной думы, стало известно 25 июля. Масштабные следственные мероприятия следователи в тот же день провели на территории Московского и Челябинского региона.

Читайте ранее в этом сюжете: В СК России назвали сумму аферы в НПО им. Лавочкина

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить