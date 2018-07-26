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В Финляндии закончилось пиво, выпущенное в честь встречи Путина и Трампа

Общество

Пивоварни ищут новый повод для обогащения

В Финляндии закончилось пиво, выпущенное в честь встречи Путина и Трампа
Пустые бутылки из-под пива

Хельсинки, 26 июля 2018, 13:49 — REGNUM  В финских магазинах не осталось пива из партии, выпущенной в честь встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил журналистам представитель пивоварни RPS Brewing Oy Самули Хуухтанен.

По его словам, к историческому саммиту двух президентов было выпущено 10 тысяч бутылок пива. Производить его в компании больше не планируют, поскольку могут появиться другие важные поводы для производства пенных напитков.

На выпускаемых PS Brewing бутылках присутствовала этикетка с изображением президентов РФ и США, на которой по центру размещалась надпись «Давай разберемся с этим как взрослые». В дни саммита пиво продавалось по цене €3,49 (примерно 250 рублей), однако это не останавливало покупателей приобретать его коробками.

Читайте ранее в этом сюжете: Пиво в честь встречи Путина и Трампа сметают с прилавков финских магазинов

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Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки
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