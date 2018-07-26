Дни Москвы в Ташкенте пройдут в октябре

Ташкент, , 14:04 — REGNUM В рамках первого российского-узбекского форума межрегионального сотрудничества пройдут Дни Москвы в Ташкенте, сообщает 26 июля издание «Новости Узбекистана».

В Ташкент прибыла делегация департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы. Стороны достигли предварительной договоренности о проведении в 2019 году Дней Ташкента в Москве.

Межрегиональный форум пройдет в октябре 2018 года. Планируется, что в мероприятиях примут участие президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 по 19 мая в Узбекистане прошли Дни Челябинской области, в рамках которых прошло 25 мероприятий. Российскую делегацию возглавил губернатор области Борис Дубровский.

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