Четверг, 26 Июля 2018 года
15:42:22 МСК

Дни Москвы в Ташкенте пройдут в октябре

Общество

В Ташкент прибыла делегация департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы

Ташкент, 26 июля 2018, 14:04 — REGNUM  В рамках первого российского-узбекского форума межрегионального сотрудничества пройдут Дни Москвы в Ташкенте, сообщает 26 июля издание «Новости Узбекистана».

В Ташкент прибыла делегация департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы. Стороны достигли предварительной договоренности о проведении в 2019 году Дней Ташкента в Москве.

Межрегиональный форум пройдет в октябре 2018 года. Планируется, что в мероприятиях примут участие президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 по 19 мая в Узбекистане прошли Дни Челябинской области, в рамках которых прошло 25 мероприятий. Российскую делегацию возглавил губернатор области Борис Дубровский.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане стартовали Дни Челябинской области

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-узбекистанские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить