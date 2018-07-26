Сердюков усовестил тех, кто рассказал о его свадьбе с Васильевой

Москва, , 13:35 — REGNUM Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков отказался комментировать сообщения о своей свадьбе с экс-начальницей департамента имущественных отношений Минобороны Евгенией Васильевой.

«Я бы не хотел комментировать. Потому что это моя личная жизнь», — сказал Сердюков.

Распространение такого рода информации должно остаться «на совести тех, кто всё это придумывает», добавил бывший министр в интервью РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, о заключении брака между Сердюковым — нынешним индустриальным директором авиакластера госкорпорации «Ростех» ‑ и Евгенией Васильевой написал в середине июля в своей авторской колонке телеведущий Андрей Малахов. Других подтверждений этого события не было.

В 2012 году правоохранительные органы вскрыли масштабные хищения в российском оборонном ведомстве. Министр Сердюков вскоре был отправлен в отставку. Глава имущественного департамента ведомства Евгения Васильева, проворачивавшая махинации с недвижимостью Минобороны, была осуждена на пять лет колонии общего режима, однако вскоре после после прибытия в колонию освобождена условно-досрочно.

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