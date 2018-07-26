Филиппины: лидер борьбы с коррупцией уходит в отставку

Манила, , 13:35 — REGNUM Филиппинский лидер борьбы с коррупцией, один из немногих, критикующих президента Родриго Дутерте, ушла в отставку в четверг, 26 июля, заявив, что институты должны быть сильнее лидеров, сообщает агентство France Presse.

Срок 77-летней Кончиты Карпио-Моралес подходит к концу. Она 7 лет пребывала в должности начальника филиппинской службы, которой специально поручено расследовать и преследовать политиков за невыполнение своих обязанностей.

«Пока у нас есть сильные институты, нам не нужны сильные люди, чтобы возглавлять правительство», — заявила она, подчеркнув важность независимых институтов.

Президент Родриго Дутерте вел беспрецедентное преследование за незаконный оборот наркотиков, убив тысячи людей. Правозащитники говорят, что президент, возможно, виновен в преступлениях против человечности.

В 2016 году она получила премию имени Рамона Магсайсая, считающуюся «азиатской Нобелевской премией», в знак признания «ее морального мужества и ее приверженности справедливости».

Рамон дель Фьерро Магсайсай — государственный и политический деятель Филиппин, занимавший пост президента страны в 1953—1957 гг.