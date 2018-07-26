За полгода МИД Узбекистана выдало иностранцам более 130 тыс. виз

Ташкент, , 13:30 — REGNUM За первые шесть месяцев 2018 года структурами МИД Узбекистана выдано иностранным гражданам 131 535 въездных виз, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили 26 июля в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

Сотрудниками консульско-правового департамента МВД и консульского учреждения Узбекистана за рубежом выдано 3117 биометрических паспортов. По линии ЗАГС совершено 6371 действие.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в Узбекистане для туристов ввели электронную систему оформления въездных виз. Обязательное обращение иностранных граждан в дипломатические представительства отменяется.

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