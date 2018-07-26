Четверг, 26 Июля 2018 года
15:45:05 МСК

За полгода МИД Узбекистана выдало иностранцам более 130 тыс. виз

Общество

По линии ЗАГС совершено 6371 действие

Ташкент, 26 июля 2018, 13:30 — REGNUM  За первые шесть месяцев 2018 года структурами МИД Узбекистана выдано иностранным гражданам 131 535 въездных виз, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили 26 июля в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

Сотрудниками консульско-правового департамента МВД и консульского учреждения Узбекистана за рубежом выдано 3117 биометрических паспортов. По линии ЗАГС совершено 6371 действие.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в Узбекистане для туристов ввели электронную систему оформления въездных виз. Обязательное обращение иностранных граждан в дипломатические представительства отменяется.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан вводит электронную систему оформления въездных виз

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить