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В СК России назвали сумму аферы в НПО им. Лавочкина

Общество

На несуществующие юридические услуги мошенники вывели треть миллиарда рублей

Москва, 26 июля 2018, 13:17 — REGNUM  Руководство НПО им. С.А. Лавочкина, а также председатель адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» обвиняются в хищении денежных средств из госкорпорации «Роскосмос» на общую сумму 330 млн рублей, сообщает 26 июля пресс-служба СК России.

Высокопоставленные аферисты использовали схему, в соответствии с которой юридические услуги оплачивались в пользу сторонней организации. В действительности же, всю работу выполняли собственные юристы предприятия, а деньги переводились в адвокатскую контору по фиктивным договорам.

«Общая сумма выплат адвокатской конторе за два годы составила порядка 330 млн рублей», — говорится в заявлении.

Решение об аресте обвиняемых — гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского и руководителя дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой — будет принято судом в ближайшее время.

Читайте ранее в этом сюжете: В Роскосмосе подтвердили: гендиректор НПО им. Лавочкина задержан

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