В Китае изъята контрабандная одежда из Кореи, испачканная рвотой и грязью

Ханчжоу, Китай, , 13:12 — REGNUM Четверо подозреваемых были арестованы за контрабанду б/у одежды в уезде Юнцзя в провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

Злоумышленники импортировали мусор из южнокорейского Пусана в китайский Юнцзя с апреля по май 2018 года. Отходы швейного производства были испачканы грязью и рвотой и содержали огромное количество бактерий, что представляет огромный риск для жизни и здоровья. По этому делу были задержаны четверо граждан Китая и Тайваня.

Напомним, что в течение многих лет Китай был крупнейшим в мире импортером твердых отходов и сырья. Китайское правительство решило с 2019 года полностью прекратить импорт мусора за исключением того, что содержит незаменимые материалы. Главное управление таможни в 2018 году изъяло более 980 тонн контрабандных отходов.

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