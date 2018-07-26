В результате облав в Китае с начала года арестованы более 37 тыс. бандитов

Шэньчжэнь, Китай, , 12:55 — REGNUM В общей сложности 37 398 подозреваемых были арестованы и еще 15 548 установлены в результате жестких мер, примененных полицией Китая против организованных преступных группировок за первое полугодие 2018 года, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

Верховная народная прокуратура в тесном сотрудничестве с Верховным народным судом, Министерством общественной безопасности и Министерством юстиции сформировали согласованные основные принципы борьбы с организованной преступностью и бандитизмом, говорится в заявлении, озвученном на семинаре старших прокуроров, который начался 25 июля в Шэньчжэне.

Прокуратура по всей стране подтвердила арест 533 247 тыс. человек и привлекла к судебному преследованию 762 292 человек за совершение серьезных преступлений, среди который 21 318 были арестованы и 22 109 преследуются за убийства, похищение людей и поджоги.