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В результате облав в Китае с начала года арестованы более 37 тыс. бандитов

Общество

В Китае продолжается кампания по борьбе с организованной преступностью

В результате облав в Китае с начала года арестованы более 37 тыс. бандитов
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Арест

Шэньчжэнь, Китай, 26 июля 2018, 12:55 — REGNUM  В общей сложности 37 398 подозреваемых были арестованы и еще 15 548 установлены в результате жестких мер, примененных полицией Китая против организованных преступных группировок за первое полугодие 2018 года, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

Верховная народная прокуратура в тесном сотрудничестве с Верховным народным судом, Министерством общественной безопасности и Министерством юстиции сформировали согласованные основные принципы борьбы с организованной преступностью и бандитизмом, говорится в заявлении, озвученном на семинаре старших прокуроров, который начался 25 июля в Шэньчжэне.

Прокуратура по всей стране подтвердила арест 533 247 тыс. человек и привлекла к судебному преследованию 762 292 человек за совершение серьезных преступлений, среди который 21 318 были арестованы и 22 109 преследуются за убийства, похищение людей и поджоги.

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