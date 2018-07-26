Ярославцы назвали самый криминогенный район города

Ярославль, , 12:53 — REGNUM В Ярославле сотрудники Института развития стратегических инициатив опросили горожан на тему удовлетворенности работой правоохранительных органов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе опроса его участников попросили ответить — считают ли они свой город безопасным. Ответивших утвердительно оказалось 77%.

Уровень криминогенности половина жителей считает средним, 12% — высоким, и 14% — низким. Остальные затруднились с ответом. Пальму первенства по уровню преступности, как считают ярославцы, держит Фрунзенский район (16%), за ним идет Дзержинский (14%). Далее идут Красноперекопский, Кировский и Ленинский районы (10%). Самым безопасным ярославцы сочли Заволжский район (9%).

62% ярославцев считают, что их жизни, здоровью ничего не угрожает, а вот в сохранности имущества не сомневаются 58%.

Доверяют полиции 62% опрошенных, не доверяют — 27%.