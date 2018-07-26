Восемь экстремистов «Хизб ут-Тахрир» * осуждены в Петербурге

Санкт-Петербург, , 12:53 — REGNUM Группа экстремистов, преступно прикрывавшихся исламом, осуждена на реальные сроки заключения в Санкт-Петербурге в четверг, 26 июля. Все они входили в состав ячейки террористической структуры «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Уголовное дело рассматривал Московский окружной военный суд на базе Ленинградского окружного военного суда.

Пять из восьми представших перед судом лиц — граждане России (выходцы из Туркестана), трое — граждане одной из стран того же региона, от 1971 до 1991 годов рождения. Расследование их преступной деятельности вело Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все восемь подсудимых признаны виновными в участии в деятельности террористической организации. За это преступление может быть назначено до 20 лет лишения свободы.

Один из подсудимых свою вину не признал, остальные признали, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Суд назначил наказание от 5 лет в колонии общего режима до 10 лет в колонии строгого режима, в зависимости от тяжести преступных деяний каждого.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге признал виновной и осудил на реальный срок лишения свободы гражданку России, причастную к деятельности региональной женской ячейкой международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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