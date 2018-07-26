В новокузнецкой клинике в работу запущен радиочастотный генератор

Кемерово, , 12:41 — REGNUM В клинике нейрохирургии Новокузнецкой городской клинической больницы №29 в эксплуатацию введён радиочастотный генератор Cosman G4, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Оборудование предназначено для лечения болевого синдрома методом радиочастотной денервации и проведения функциональных нейрохирургических вмешательств. Как уточнили в администрации Кемеровской области, сегодня это наиболее полная и усовершенствованная версия такого устройства.

Генератор четвертого поколения будет применяться нейрохирургами в комплексном лечении остеохондроза и спондилоартроза позвоночника. Как отметили в самой клинике, эта группа заболеваний распространена среди кузбассовцев. А использование современного оборудования позволит улучшить результаты лечения и сократить период нетрудоспособности.

Система имеет мощность до 50 ватт, возможность непрерывного контроля полного сопротивления ткани и температуры на кончиках одного, двух или четырех электродов. С её помощью можно выполнять малоинвазивную процедуру — денервацию дугоотросчатых суставов на шейном, грудном и поясничном уровнях, а также пункционные внутридисковые вмешательства. Генератор эффективен и при невралгии тройничного нерва, что в ряде случаев позволяет пациентам избежать более сложного оперативного лечения.

Радиочастотный генератор — ещё один шаг в создании комплексной и высокорезультативной системы помощи людям. В указе президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставлена задача — увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет. Глава государства указал, что качественная медицинская помощь должна быть доступна всем гражданам России.