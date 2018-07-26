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Обвинения в коррупции предъявлены высокопоставленному китайскому чиновнику

Общество

Бывший чиновник провинциального уровня Цуй Хунхай обвиняется во взяточничестве

Чанчунь, Китай, 26 июля 2018, 12:35 — REGNUM  Прокуратура провинции Цзилинь на северо-востоке Китая выдвинула государственное обвинение против бывшего главы управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

Бывший чиновник провинциального уровня Цуй Хунхай обвиняется во взяточничестве. Согласно обвинению, Цуй пользовался своим должностным положением с целью лоббирования интересов третьих лиц взамен на материальные выгоды и занимался взяточничеством.

Стоит отметить, что ранее прокуратура провинции Цзилинь начала расследование в связи со скандальным делом производства фармацевтической компанией Changchun Changsheng Life Sciences Ltd. некачественной антирабической сыворотки. Предполагалось, что в деле может быть коррупционная составляющая.

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Коррупция и борьба с ней
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