Обвинения в коррупции предъявлены высокопоставленному китайскому чиновнику

Чанчунь, Китай, , 12:35 — REGNUM Прокуратура провинции Цзилинь на северо-востоке Китая выдвинула государственное обвинение против бывшего главы управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

Бывший чиновник провинциального уровня Цуй Хунхай обвиняется во взяточничестве. Согласно обвинению, Цуй пользовался своим должностным положением с целью лоббирования интересов третьих лиц взамен на материальные выгоды и занимался взяточничеством.

Стоит отметить, что ранее прокуратура провинции Цзилинь начала расследование в связи со скандальным делом производства фармацевтической компанией Changchun Changsheng Life Sciences Ltd. некачественной антирабической сыворотки. Предполагалось, что в деле может быть коррупционная составляющая.

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