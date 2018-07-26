Мосгорсуд приговорил полковника СКР к пяти годам колонии по делу о взятке

Москва, , 12:35 — REGNUM Пять лет колонии строгого режима получил бывший заместитель начальника управления собственной безопасности Следственного комитета РФ полковник Александр Ламонов в соответствии принятым 26 июля с решением Мосгорсуда, передает Российское агентство правовой и судебной информации.

«Назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 32 миллионов рублей», — огласил решение судья Андрей Суворов.

Также суд поставил лишить осужденного звания полковника юстиции.

Напомним, Ламонова обвиняли в получении взятки в особо крупном размере из рук бизнесмена Олега Шейхаметова. Деньги полковник СКР получил в качестве вознаграждения за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянец) — главного помощника «вора в законе» Шакро Молодого (Захарий Калашов по паспорту).

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