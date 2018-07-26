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Суд не позволил британке расторгнуть «безрадостный» брак

Общество

Развод в Англии и Уэльсе возможен только в определенных случаях

Суд не позволил британке расторгнуть «безрадостный» брак
Василий Максимов. Семейный раздел

Лондон, 26 июля 2018, 12:33 — REGNUM  Верховный суд Великобритании отказал 68-летней женщине в разводе с её 80-летним мужем. Тини Оуэнс утверждает, что семейная жизнь перестала приносить ей радость, однако подобных доводов закон не признает, сообщает корпорация Би-би-си.

Тини вышла замуж за Хью Оуэнса в 1978 году. В 2012 году женщина задумала развестись, и три года спустя стала жить отдельно от супруга. По закону, Оуэнсы могут расторгнуть брак только в 2020 году.

Женщина подала апелляцию в высшую судебную инстанцию королевства, пояснив, что несчастна. Однако суд такому доводу не внял: развод в Англии и Уэльсе возможен в случае подтвержденного адюльтера, неподобающего поведения партнера или раздельного проживания на протяжении пяти лет.

Сочувствующие Тини Оуэнс британцы заявили, что английское семейное право стоит соотнести с современностью. Министерство юстиции пообещало обратить внимание на этот случай.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2008 году британцы Джон Докинз и Пенни Купер, напротив, поженились в весьма преклонном возрасте. Жениху было 89 лет, а невесте — 90 лет. Познакомились они на благотворительной ярмарке годом ранее.

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