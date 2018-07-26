Законопроект о помощи гражданам с признаками старения внесен в Госдуму

Москва, , 12:27 — REGNUM Законопроект «О комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения» внес в Госдуму депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

Документ направлен на «совершенствование нормативного правового регулирования в сфере установления правовых основ оказания комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения и гражданам с признаками преждевременного старения на основе эффективного межведомственного взаимодействия для увеличения продолжительности жизни, сохранения или восстановления способности граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни», отмечается в сопроводительных документах.

Принятие законопроекта позволит достичь проработанности и полноты нормативно-правовой базы, регулирующей на государственном уровне организацию мероприятий по предоставлению медицинских и социальных услуг гражданам старшего поколения и обеспечить дифференцированную оценку востребованности отдельных видов медико-социальной помощи данной категории населения, включая гериатрическую, указал Тумусов.