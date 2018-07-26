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Законопроект о помощи гражданам с признаками старения внесен в Госдуму

Общество

Предлагается установить правовые основы оказания комплексной медико-социальной помощи старшему поколению

Москва, 26 июля 2018, 12:27 — REGNUM  Законопроект «О комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения» внес в Госдуму депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

Документ направлен на «совершенствование нормативного правового регулирования в сфере установления правовых основ оказания комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения и гражданам с признаками преждевременного старения на основе эффективного межведомственного взаимодействия для увеличения продолжительности жизни, сохранения или восстановления способности граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни», отмечается в сопроводительных документах.

Принятие законопроекта позволит достичь проработанности и полноты нормативно-правовой базы, регулирующей на государственном уровне организацию мероприятий по предоставлению медицинских и социальных услуг гражданам старшего поколения и обеспечить дифференцированную оценку востребованности отдельных видов медико-социальной помощи данной категории населения, включая гериатрическую, указал Тумусов.

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Медицина
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