Прокуратура раскритиковала челябинскую схему обращения с отходами

Челябинск, , 12:20 — REGNUM В Челябинской области прокуратура нашла нарушения в системе обращения с отходами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, недостатки были выявлены в схеме обращения с отходами, которое ранее утвердило областное минэкологии. Проверяющие не обнаружили в этом документе информации о биологических, медицинских и других отходах, также там не указаны места их размещения.

Вице-губернатору Сергею Сушкову внесено представление. Также прокуратура следит за судьбой свалки в центре Челябинска, которая, напомним, с 1 июля была частично закрыта. Отходы на ней размещают в нарушение требований законодательства об охране природы.