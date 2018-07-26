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Прокуратура раскритиковала челябинскую схему обращения с отходами

Общество

Вице-губернатору внесено представление

Челябинск, 26 июля 2018, 12:20 — REGNUM  В Челябинской области прокуратура нашла нарушения в системе обращения с отходами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, недостатки были выявлены в схеме обращения с отходами, которое ранее утвердило областное минэкологии. Проверяющие не обнаружили в этом документе информации о биологических, медицинских и других отходах, также там не указаны места их размещения.

Вице-губернатору Сергею Сушкову внесено представление. Также прокуратура следит за судьбой свалки в центре Челябинска, которая, напомним, с 1 июля была частично закрыта. Отходы на ней размещают в нарушение требований законодательства об охране природы.

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