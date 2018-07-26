День ВМФ в Санкт-Петербурге завершат два салюта

Санкт-Петербург, , 12:18 — REGNUM Сразу два артиллерийских салюта прозвучат в Санкт-Петербурге в завершение празднования Дня военно-морского флота 29 июля. Об этом сообщили 26 июля в пресс-службе Западного военного округа.

Напомним, в День ВМФ на Неве и Финском заливе состоится Главный военно-морской парад с участием около 40 кораблей, такого же количества самолетов и вертолетов и более четырех тысяч военнослужащих. После парада на Дворцовой площади начнется праздничный концерт, пройдут народные гулянья.

В завершении праздника в 22:00 состоятся салюты на Большом пляже Петропавловской крепости и в Кронштадте. Их произведет отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа.

«Будет дано 30 залпов в с­опровождении нескольких тысяч фейерверочных выстрелов из установок калибров 105 мм, 125 мм, 195 мм, 310 мм», — пояснили в ЗВО.

Для того, чтобы украсить небо Петербурга и Кронштадта салютом, будет задействовано более 500 военнослужащих, около сорока 85-мм орудий Д-44 и салютных установок.

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