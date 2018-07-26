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В российских вузах выросло число заявлений от иностранных абитуриентов

Общество

Только в июле 2018 года было подано более 3 тысяч обращений

Москва, 26 июля 2018, 12:15 — REGNUM  Число заявлений от иностранных абитуриентов, желающих поступить в российские вузы, увеличилось на 17% в июле этого года, сообщила пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

«Только за июль 2018 года число заявлений выросло почти на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило более 3 тысяч обращений», — говорится в распространенном сообщении.

По данным ведомства, чаще всего заявления подают абитуриенты из Узбекистана, Ирана, Египта, Ирака, Марокко, Саудовской Аравии, Туниса.

Чтобы учиться или работать в России соискатель должен пройти процедуру признания документов об образовании, полученных у себя на родине. В настоящее время в России обучается более 250 тысяч иностранных студентов, или 5% от общего числа учащихся в вузах.

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