В Новой Зеландии жертвам семейного насилия дадут оплачиваемый отпуск

Веллингтон, , 12:01 — REGNUM Новая Зеландия стала второй в мире страной, власти которой приняли закон о предоставлении оплачиваемого отпуска жертвам домашнего насилия, сообщает France Press.

Соответствующий закон утвердил парламент страны 26 июля. В документе речь идет о том, что жертвам семейного насилия положен оплачиваемый отпуск в десять календарных дней.

Инициатором законопроекта стала партия «Зеленых». По их мнению, пострадавшие при семейных конфликтах теперь могут не бояться того, что потеряют рабочее место. Во время отпуска можно будет успеть поменять жилье и устроить, например, детей в другую школу.

В документе тем не менее не приводится никаких четких критериев. Противники закона указывают, что также в нем не говорится о том, как контролировать заявления пострадавших.

Консервативная Национальная партия, хоть и согласилась с инициативой в целом, опасается того, что если отпуск жертвами насилия будет браться официально, то это станет препятствием в дальнейшем трудоустройстве — будущие работодатели обязательно обратят на это внимание.

По данным France Press, статистика по уровню бытового насилия в Новой Зеландии является одной из самых высоких. Жертв семейных ссор там больше, чем в Австралии, Канаде и Великобритании.

Министр юстиции страны Эми Адамс отмечает, что полиция принимает звонки о происшествиях в семьях «каждые пять минут». Причем свидетелями инцидентов в двух третях случаев становятся дети. В целом ежегодно количество случаев увеличивается, заключает Адамс.

Отмечается, что Новая Зеландия стала первой страной «западного мира», в которой принят такой закон. Первым и единственным государством мира, принявшим в 2004 году закон об оплачиваемом отпуске для пострадавших в бытовых конфликтах, стали Филиппины.