С больницы Якутии намерены взыскать 10 млн рублей за подмену новорождённых

Якутск, , 11:59 — REGNUM 32-летний житель Якутии в июле обратился в городской суд столицы республики с иском о взыскании 10 млн рублей с Нюрбинской районной больницы. Поводом требовать компенсацию морального вреда в таком размере он счёл тот факт, что его подменили в роддоме: мужчина сделал ДНК-тест и узнал, что вырос в чужой семье, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Минздрав Якутии будет выступать по иску субсидированным ответчиком, пишет News.Ykt.ru. Инициировавший судебное разбирательство якутянин признаётся, что всегда чувствовал себя чужим в семье, в которой вырос. О том, что у него другие биологические родители, мужчина узнал ещё год назад, а подтверждающие эти подозрения результаты ДНК-теста получил в мае 2018 года.

«Информация для меня не стала шокирующей. Ведь всё детство меня не покидала мысль, что я нахожусь в гостях, а не в своем доме. Меня преследовало чувство дискомфорта и тревоги», — рассказал журналистам обратившийся в суд мужчина.

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Для женщины, воспитавшей его, известие о подмене стало шоком.

«У меня никаких подозрений не было. Думала, что он светленький в мою родню», — призналась она. Между тем, ей известны истории о подмене детей в этом же роддоме: инциденты датируются 1956 и 1988 годами.

«Это всё происходило из-за того, что медперсонал постоянно устраивал посиделки с алкоголем», — предполагает мать, воспитавшая чужого ребёнка.

В Нюрбинской районной больнице, узнав об инциденте, сообщили, что уже не могут провести служебную проверку: документы не сохранились. В минздраве республики не имеют официальных сведений о фактах подмены детей в роддомах Якутии.

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Мужчина, с которым истца перепутали в роддоме, не поддержал решение обратиться в суд и не хочет иметь никаких отношений с отцом и матерью, которых определил ДНК-тест. Он считает родной семью, в которой воспитывался, и не намерен ничего менять.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске Центральный районный суд уже не раз обязывал Минфин России выплатить компенсации по делу о детях, перепутанных в роддоме. Девушки, выросшие в чужих семьях, требовали от минздрава по 10 млн рублей, но получили только по 1 млн.

Инцидент произошёл в роддоме Челябинска, расположенном по улице Тимирязева. Получилось так, что русская девочка оказалась в башкирской семье, а башкирка — в русской.

Ранее по поводу подмены детей в одном из роддомов Челябинской области судились в 20 111 году. В 1998 году в оддоме Копейска персонал перепутал браслеты на руках двух новорожденных девочек. Об этом узнали случайно через 12 лет также с помощью экспертизы ДНК. Семьи требовали от роддома по 5 млн рублей, но получили по 3 млн.

Аналогичный инцидент произошёл в Перми. Там подмену детей обнаружили через 40 лет. Там каждая из матерей получила в качестве моральной компенсации по одному миллиону рублей.

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